31 metų S. Kurzas praėjusį mėnesį suformavo koalicinę vyriausybę su kraštutiniais dešiniaisiais ir tapo jauniausiu pasaulio valstybės vadovu. Po derybų su A. Merkel jis sakė, kad privalomų migrantų kvotų diskusijos „užėmė per daug vietos“. „Esu įsitikinęs, kad migrantų problemą išspręstų tinkama pasienio apsauga ir didesnė pagalba (migrantų) kilmės šalyse“, – sakė S. Kurzas žurnalistams po iškilmingos jo sutikimo ceremonijos Berlyne. A.Merkel pritarė šiems prioritetams, tačiau pabėrė priekaištų šalims, kurios atsisako priimti jiems skirtą dalį atvykėlių pagal Europos Sąjungos numatytas pabėgėlių priėmimo kvotas. Tačiau kada išorinių sienų apsauga neveikia, „mano nuomone, negali būti, kad atsiranda tokių šalių, kurios sako: „mes nenorime dalyvauti europietiškame solidarume“, sakė kanclerė. „Manau, kad tai yra neteisinga“, – pridūrė ji. Austrija palaiko Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos poziciją ir nepritaria pabėgėlių paskirstymo kvotoms. Pagal prieštaringai vertinamą ES pabėgėlių paskirstymo schemą, iš Graikijos ir Italijos po kitas ES šalis turėjo būti paskirstyta 160 tūkst. pabėgėlių. Iki 2017 metų pabaigos jų buvo paskirstyta maždaug 32 tūkst.











