Vokietijos finansų ministras siūlo parengti tarptautinį „Maršalo planą“ Ukrainai atkurti

„Berlyno solidarumas su Europos kaimynėmis yra ilgalaikis, todėl reikėtų sukurti tarptautinį „Maršalo planą“ Ukrainai“, – antradienį per debatus dėl federalinio biudžeto Bundestage kalbėjo C. Lindneris.

Jo žodžiais, Ukrainoje įsivyravus taikai, Vokietija padės šią šalį atkurti ir padės jai siekti partnerystės su Europos Sąjungoje.

„Maršalo planas“ – taip vadinosi JAV inicijuota programa, skirta Europai po Antrojo pasaulinio karo atkurti.

Karo Ukrainoje kontekste C. Lindneris pasiūlė skelbti moratoriumą ekonominio aktyvumo Vokietijoje ekonomikos apsunkinimui.

„Būtina vengti bet ko, kas galėtų dar labiau apsunkinti tokioje padėtyje atsidūrusius gyventojus ir verslą“, – kalbėjo ministras.

2022 metų federalinis biudžetas, kurį C. Lindneris pristatė Bundestagui, numatyto 457,6 mlrd. eurų išlaidas ir 99,7 mlrd. eurų papildomą skolinimąsi. Be to, ekonomikos ministras netrukus pateiks papildomą biudžetą, į kurį bus įtrauktos tik tiesiogiai su karu Ukrainoje susijusios išlaidos.