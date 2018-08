Trečiadienį verslo dienraštyje „Handelsblatt“ paskelbtame straipsnyje diplomatijos vadovas Heiko Maasas pabrėžė numatantis „subalansuotą mūsų atsakomybės dalį“ ir pridūrė, kad Europa turėtų veikti kaip „atsvara, kai JAV peržengia raudonas linijas“.

H. Maasas sako, kad į valdžią atėjus JAV prezidentui Donaldui Trumpui Amerika ir Europa atitolo viena nuo kitos. Jis taip pat kritikuoja neseniai priimtus Vašingono sprendimus, įskaitant D. Trumpo pasirinkimą pasitraukti iš tarptautinės sutarties dėl Irano branduolinės programos, ir sako, kad yra teisinga ginti Europos įmones nuo naujų JAV sankcijų.

„Šioje situacijoje yra strategiškai svarbu aiškiai pasakyti Vašingtonui: mes norime dirbti kartu, bet mes neleisime jums veikti už nugaros bei kenkti mums“, – rašo H. Maasas.

„Todėl mes teisiškai turėjome saugoti Europos įmones nuo sankcijų. Dėl šios priežasties yra itin svarbu stiprinti Europos monetarinę autonomiją sukuriant nuo JAV nepriklausomus mokėjimų kanalus ir nepriklausomą SWIFT pervedimų sistemą“, – sako Vokietijos užsienio reikalų ministras.

Savo idėjos H. Maasas nedetalizavo. SWIFT yra sistema, skirta prižiūrėti tarptautinius bankų pavedimus. Be to, euro zonoje jau kurį laiką sklando idėja per Europos skolų krizę sudarytą gelbėjimo fondą paversti į pilnavertį Europos valiutos fondą, kuris padėtų į keblias situacijas papuolusioms valstybėms.

„Šėtonas slypi detalėse. Tačiau kiekviena diena, kuomet Irano sutartis toliau egzistuoja, yra geriau nei itin grėsminga krizė, kuri nuolat šmėkščioja Artimuosiuose Rytuose“, – rašo H. Maasas.