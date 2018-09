„Chemnico apylinkės teismas šiandien pirmąją dienos pusę išdavė suėmimo orderį“, – Saksonijos parlamente kalbėjusio H. Stroblio žodžius cituoja laikraštis „Die Welt“. Iš viso kaltinamųjų dabar yra trys, tačiau abiejų anksčiau sulaikytų piliečių tapatybė vis dar nenustatyta. Iš pradžių pareigūnai galvojo, kad sulaikytieji yra Sirijos ir Irako piliečiai, bet paaiškėjo, jog irakiečio dokumentai buvo suklastoti, o informacija apie vieno iš vyrų Sirijos kilmę grindžiama jo asmeniniais parodymais – jokių dokumentų šis nepateikė. Areštų buvo imtasi po 35-erių staliaus Danielio Hillingo nužudymo rugpjūčio 26-ąją. Ši byla sukėlė didelį rezonansą Vokietijos visuomenėje. Po nužudymo internete pasklido pranešimas, kad įtariamieji yra migrantai. Miestą netrukus užklupo demonstracijų banga – akcijose dalyvavo tiek kraštutiniai dešinieji, tiek atskiri piliečiai, nepatenkinti valdžios migracijos politika, ir net kairuolių grupės. Be to, Chemnice buvo surengta mitingų prieš ksenofobiją ir neapykantą migrantams. Gatvės protestai neretai peraugdavo į riaušes ir susirėmimus su policija.

