Nepaisant kai kurioms parko dalims padarytos didelės žalos parkas sekmadienį buvo atidarytas lankytojams. Gaisras „Europa-Park“ įsiplieskė šeštadienio vakarą viename iš sandėlių, o vėliau persimetė į atrakcioną „Pirates of Batavia“. Šis visiškai sudegė. Su ugnimi iki pat sekmadienio ryto kovojo apie 250 ugniagesių. Danguje buvo matyti milžiniški juodų dūmų kamuoliai. Pietvakariniame Rusto mieste įsikūrusio pramogų parko lankytojai socialiniuose tinkluose dalijosi didžiulio gaisro nuotraukomis. Iš parko buvo evakuoti apie 25 tūkst. žmonių; nė vienas lankytojas sužeistas nebuvo. Ofenburgo policija pranešime sakė, kad per gaisrą „nesunkiai sužeisti“ buvo septyni ugniagesiai, tačiau daugiau detalių jame nebuvo pateikta. Susiję straipsniai: Drezdene dėl II pasaulinio karo bombos evakuota beveik 9 tūkst. gyventojų Visi nukentėję pareigūnai po apžiūros buvo paleisti iš ligoninės. „Europa-park“ vadovas Michaelis Mackas (Michaelis Makas) socialiniame tinkle „Twitter“ padėkojo gelbėjimo tarnyboms ir sakė, kad šeštadienis jo parkui buvo „liūdna diena“. Gaisro priežastis kol kas nėra žinoma. Pasak policijos, įvykio vietoje liko keli ugniagesiai, turintys užbaigti visus gesinimo darbus ir užtikrinti, kad ekspertai galėtų saugiai įvertinti padarytą žalą. 1975 metais įkurtas „Europa-Park“ yra antras populiariausias pramogų parkas Europoje po „Disneyland“. Praėjusiais metais „Europa-Park“ apsilankė apie 5,7 mln. žmonių.

