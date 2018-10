Pirmus pranešimus apie nelaimę pervažoje Ziplingine – prie Konstanco ežero esančiame kaime – avarinės tarnybos gavo 7 val. 47 min. (8 val. 47 min. Lietuvos) laiku. Susisiekimas tuo geležinkeliu buvo laikinai nutrauktas, o traukinio priekinė dalis buvo smarkiai apgadinta. Kaip pranešė ugniagesiai, jų komandos šiuo metu evakuoja traukinio keleivius į artimiausią stotį, kur budi medikai. Ugniagesiai pridūrė, kad sužeistųjų skaičius dar gali pakisti.

