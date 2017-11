Vokietijos kariuomenės 28 metų leitenantas Francas Albrechtas apsimetė vaisių pardavėju iš Damasko ir užsiregistravo pabėgėliu. Jam buvo suteiktas prieglobstis, skirta vieta prieglaudoje ir 409 eurų per mėnesį pašalpa. Pasak tyrėjų, prieš imigrantus nusiteikęs ultradešinių pažiūrų F. Albrechtas, visiškai nekalbantis arabiškai, planavo surengti ataką ir dėl jos apkaltinti pabėgėlius. Tačiau Vokietijos Federalinis Teisingumo Teismas nusprendė, kad „tyrėjų surinktų įrodymų kol kas nepakanka pagrįsti rimtiems įtarimams, kad buvo planuojamas grėsmę valstybei keliantis nusikaltimas“. F. Albrechtas, kuriam vis dar teks atsakyti už apsimetimą pabėgėliu, iki teismo paleidžiamas į laisvę, nurodė teisėjas. Susiję straipsniai: Į naują JT Sirijos taikos derybų ratą neatvyko Damasko režimo delegacija Rusija neigia surengusi antskrydį Sirijoje, pražudžiusį 53 civilius Teismas nusprendė, kad kariui nebegali būti taikomas kardomasis kalinimas, nes jis išbuvo sulaikytas septynis mėnesius - ilgesnį laikotarpį nei yra numatytas laisvės atėmimas už jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Po kanclerės Angelos Merkel sprendimo atverti sienas Vokietiją užplūdę pabėgėliai sukėlė dalies šalies visuomenės nepasitenkinimą ir išprovokavo rasinės neapykantos nusikaltimų bangą. A. Merkel teko sumokėti už šį savo sprendimą. Rugsėjį vykę visuotiniai rinkimai susilpnino ilgametės Vokietijos lyderės pozicijas ir paliko ją be daugumos parlamente, nes dalis tradicinio konservatorių elektorato dėl liberalios kanclerės politikos pabėgėlių atžvilgiu pasirinko kraštutinių dešiniųjų antiimigracinę partiją „Alternatyva Vokietijai“ ( AfD). Praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po rinkimų Vokietijos lyderei nepavyksta suformuoti vyriausybės, todėl gali tekti rengti pirmalaikius rinkimus.

