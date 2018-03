Oficialiai šį 51-erių socialdemokratą centro kairiųjų partija paskirs penktadienį, kad poste pakeistų savo partijos kolegą Sigmarą Gabrielį, pranešė naujienų agentūra DPA bei savaitraščiai „Der Spiegel“ ir „Focus“. Pats S. Gabrielis paskelbė, kad socialdemokratų (SPD) vadovybė nusprendė jam neskirti ministro posto ketvirtosios A. Merkel kadencijos, prasidedančios kitą trečiadienį vyriausybėje. Jei tie pranešimai pasitvirtins, H. Maasas „dirbs puikų darbą“, sakė per spaudos konferenciją S. Gabrielis, šiuo metu tebevadovaujantis Vokietijos diplomatijai. Kokios nors išskirtinės diplomatinės patirties H. Maasas neturi, bet yra užsitarnavęs solidžią reputaciją per pastaruosius ketverius metus teisingumo ir vartotojų reikalų ministro poste. Jis pagarsėjo savo griežta kraštutinių dešiniųjų ir neapykantos sklaidos internete kritika bei didelių bausmių grėsme privertė interneto milžines išmesti kurstytojiškas žinutes, pažeidžiančias Vokietijos įstatymus. Pagal po šešių mėnesių politinės aklavietės, prasidėjusios po rinkimų rugsėjo 24 dieną, pasiektą koalicijos sutartį A. Merkel ministrų kabinete bus dar penki SPD nariai. Vokietijos žiniasklaida dar nurodo, kad finansų ministro ir vicekanclerio postas teks SPD nariui Olafui Scholzui, Hamburgo merui. A. Merkel susilaukė daug kritikos iš savo partiečių krikščionių demokratų dėl to, kad finansų portfelis skiriamas SPD nariui, nes tradiciškai jis tekdavo jos konservatyviajai partijai. Vis dėlto dauguma apžvalgininkų tikisi, kad O. Scholzas, dalykiškasis centristas SPD viduje, laikysis fiskalinio griežtumo, tvirtai kontroliuos valstybės finansus kaip ir jo pirmtakas Wolfgangas Schaeuble.

