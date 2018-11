Vyras, kurio pavardė neskelbiama laikantis Vokietijoje galiojančių nuostatų dėl asmens privatumo, kaltinamas tuo, kad į kolegų pietus berdavo įvairių cheminių medžiagų, įskaitant švino acetatą ir gyvsidabrį. Ketvirtadienį vakariniame Bylefeldo mieste prasidėjusio teismo proceso metu prokurorai sakė, kad vyras kolegas nuodijo laikotarpiu nuo 2015 iki 2018 metų. Vyras, taip pat kaltinamas kūno sužalojimu, buvo areštuotas gegužę, kai stebėjimo kameros užfiksavo, kaip jis beria įtartinus baltos spalvos miltelius ant vieno kolegos sumuštinio. Prokurorai sako, kad vyras taip elgėsi, nes norėjo stebėti, kaip prastėja kolegų sveikatos būklė. Viena iš jo aukų šiuo metu yra komos būklės, jai pažeistos smegenys. Kitai aukai smarkiai pažeisti inkstai.

