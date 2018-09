Vakarinio Landau miesto nepilnamečių teismas skyrė kaltinamajam Abdul D. aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę. Nutartis buvo paskelbta praėjus savaitei nuo antiimigracinių protestų pradžios rytiniame Chemnico mieste. Neramumai įsiplieskė dėl vieno vyro mirtino subadymo, už kurį, kaip įtariama, atsakingas vienas siras ar irakietis. Protestai Chemnice po vokiečio nužudymo Reuters / Scanpix Abdul D. stojo prieš teismą už mergaitės subadymą gruodžio 27-ąją netoli vaistinės Kandelio miestelyje. Prokurorai įtaria, kad vyro išpuolį motyvavo pavydas, kai mergaitė nutraukė su juo santykius. Be klausimų dėl pilietybės, kilo abejonių ir dėl Abdul D. amžiaus. Pats kaltinamasis teigė, kad nusikaltimo metu jam buvo 15 metų, tačiau, vieno eksperto vertinimu, jo amžius tikriausiai yra nuo 17,5 iki 20 metų. Atsižvelgiant į šiuos neaiškumus, bylą už uždarų durų nagrinėjo nepilnamečių teismas. Abdul D. atvyko į Vokietiją 2016-ųjų balandį, o jo prašymas suteikti prieglobstį buvo atmestas 2017-ųjų vasarį, tačiau jis nebuvo iš karto išsiųstas iš šalies. Vokietijoje neseniai įvyko virtinė daug aistrų sukėlusių nusikaltimų, kuriuos, kaip įtariama, įvykdė prieglobsčio prašytojai. Šie incidentai išprovokavo gyventojų pyktį atvykėlių atžvilgiu ir padidino spaudimą kanclerės Angelos Merkel liberaliajai pabėgėlių priėmimo politikai. „Netoleruotina“ Kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), siekdama suteikti postūmį savo antiimigracinei kampanijai, vos 9 tūkst. gyventojų turinčiame Kandelio miestelyje nuolat rengė demonstracijas. Įtampai ypač paaštrėjus Kandelio gatvėmis žygiavo tūkstančiai žmonių, bet vėlesnės panašios akcijos pritraukdavo mažiau dalyvių. Anot policijos, šeštadienį prie mitingo prisijungė 350 žmonių. Kraštutinių dešiniųjų demonstracijų suerzinti miestelio gyventojai surengė atsakomųjų akcijų, per kurias nešiojo plakatus su tokiais užrašais kaip „Sustabdykite neapykantą ir kurstymą“ ir „Kandelis yra spalvotas, o ne rudas“, turint omenyje nacių chaki spalvos uniformas. Reino krašto-Pfalco valstijos premjerė Malu Dreyer apkaltino kraštutinius dešiniuosius naudojantis paauglės mirtimi politiniams tikslams ir pavadino tokį elgesį „netoleruotinu“. „Visi mes tikimės, kad pasibaigus teismui į Kandelį sugrįš taika“, – sakė ji. Protestai Chemnice po vokiečio nužudymo AFP / Scanpix „Mūsų yra daugiau“ Kitoje šalies pusėje – buvusioje komunistinėje Rytų Vokietijoje esančiame Chemnice – šiuo metu tvyro didžiulė įtampa dėl kitos subadymo bylos. Per šeštadienį vykusias demonstracijas į miesto gatves išėjo apie 11 tūkst. žmonių – 8 tūkst. kraštutinių dešiniųjų ir 3 tūkst. priešingos stovyklos protestuotojų, nurodė policija. Pasak pareigūnų, per įsiplieskusius susirėmimus buvo sužeisti 18 žmonių, o vienas Socialdemokratų partijos narys pareiškė, kad jo komandą pakeliui į autobusą „užpuolė naciai“. Pasipiktinimas dėl daugiau nei milijono prieglobsčio prašytojų atvykimo 2015-aisiais ypač juntamas Saksonijos žemėje, kur yra Chemnicas. AfD užsitikrino tvirtą palaikymą šioje provincijoje, o nuomonių apklausos rodo, kad antiimigracinis judėjimas per kitąmet vyksiančius regioninius rinkimus taps antrąja pagal dydį partija. Sekmadienį užsienio reikalų ministras Heiko Maasas paragino vokiečius „atsikelti nuo sofų ir praverti burnas“ - pasisakyti prieš ksenofobiją. „Visi turime parodyti pasauliui, kad mes, demokratai, esame dauguma, o rasistai – mažuma“, – pareiškė jis laikraščiui „Bild am Sonntag“. „Tylioji dauguma turi būti garsesnė“, – pridūrė ministras. Numatoma, kad vėliau pirmadienį keletas kairuolių ir antifašistų pankroko grupių per nemokamą koncertą Chemnice pritrauks tūkstančius gyventojų, protestuosiančius prieš smurtą su šūkiu „Mūsų yra daugiau“.











