Anksčiau trečiadienį Vokietijos generalinė prokuratūra informavo, kad Berlyne buvo sulaikytas Rusijos pilietis Magomedas Ali S., kaip įtariama, planavęs įvykdyti teroro išpuolį. Vietos žiniasklaidos duomenimis, sulaikytasis yra kilęs iš Čečėnijos, tačiau generalinė prokuratūra tokios informacijos naujienų agentūrai „Interfax“ nepatvirtino. Prokurorai įtaria, kad vyras dar 2016-aisiais planavo įvykdyti teroro išpuolį kartu su Prancūzijoje suimtu islamistu Clementu Bauru (Klemanu Bauru) ir laikė pas save sprogmenų – acetono peroksido. Tais pačiais metais įtariamojo namuose buvo atliktos kratos ir, kaip įtaria tyrėjai, Magomedas Ali S. tuomet atsisakė savo planų. Anot „Tagesspiegel“, tiek Magomedas Ali S., tiek tiek C. Bauras 2016-aisiais dalyvavo islamistų susitikimuose, kurie buvo rengiami Berlyno rajone Moabite esančioje mečetėje „Fussilet“. Ten taip pat lankėsi A. Amri, su kuriuo bendravo abu įtariamieji. Leidinys pranešė, kad A. Amri nebuvo susipažinęs su šių dviejų žmonių planais. 2016 metų gruodį prieglobsčio prašytojas tunisietis Anisas Amri nukreipęs sunkvežimį į Kalėdų miestelį Berlyne nužudė 12 žmonių.

