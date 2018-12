Anot Generalinės prokuratūros, sulaikytasis įtariamas eksportavus prekių „karinės srities gavėjams“, informuoja AP. 68-erių Vladimiras D. buvo sulaikytas antradienį pietvakariniame mieste Karlsrūhėje. Prokurorai žino apie mažiausiai du atvejus 2014 ir 2018 metais, kai šis vyras tiekė įrangą, naudojamą aviacijos ir kosmoso pramonėje. Naujienų agentūros žiniomis, šių prekių bendroji vertė yra 1,7 mln. eurų, o įtariamasis mėgino nuslėpti informaciją apie tikruosius jų gavėjus. Europos Sąjungos Rusijai paskelbtos sankcijos numato ginklų importą ir eksportą draudimą. Be to, draudžiama pardavinėti Rusijos kariuomenei dvejopos paskirties prekes. Jei vyras bus pripažintas kaltu, jam grėstų nuo vienerių iki penkerių metų laisvės atėmimo, pažymi AP.

