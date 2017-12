Pareigūnai šio nusikaltimo su terorizmu nesieja. Konfliktas įsiplieskė maisto prekių parduotuvėje. Policijai sulaikyti afganą paauglį padėjo incidento liudininkų pateiktas jo apibūdinimas. Kol kas nežinoma, ar nužudymu įtariamas paauglys yra pabėgėlis. Mergina nuo patirtų sužalojimų mirė trečiadienio popietę ligoninėje. Ji į parduotuvę atėjo ne viena, tačiau tas kitas asmuo nėra įtariamasis, nurodė prokuratūra. Dėl ko įsiplieskė konfliktas, nenurodoma.











