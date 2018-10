Šešis suimtuosius, kurie yra nuo 20 iki 30 metų amžiaus Vokietijos piliečiai, specialiosios policijos pajėgos sulaikė Saksonijos ir Bavarijos žemėse, nurodoma prokurorų pranešime. Chemnico miestas yra Saksonijos žemėje. Įtariama, kad šie vyrai ir septintas kitoje byloje praėjusį mėnesį suimtas įtariamasis suformavo grupuotę „Chemnico revoliucija“. Kaip manoma, šis septintas asmuo, įvardinamas kaip 31 metų Vokietijos pilietis Christianas K., buvo grupuotės lyderis. Pasak prokurorų, ši grupuotė norėjo „vykdyti smurtinius ir ginkluotus išpuolius prieš užsieniečius ir politinius priešininkus“. Tai buvo didesnio jų plano nuversti demokratiją šalyje dalis. Penki iš šių vyrų – Christianas K., Stenas E., Martinas H., Marcelis W. ir Svenas W. – yra įtariami rugsėjo 14 dieną užpuolę keletą užsieniečių. Vyrai buvo ginkluoti buteliais, elektrošoko prietaisu ir specialiomis kovinėmis pirštinėmis. Pasak prokurorų, ši ataka buvo „repeticija“ prieš kitą išpuolį, kuris turėjo įvykti spalio 3-ąją – Vokietijos nacionalinės vienybės dieną. Tačiau federalinės prokuratūros atstovė Frauke Koehler sakė, jog kol kas nėra įrodymų, kad šios grupuotės išpuolių motyvu tapo vieno vokiečio nužudymas Chemnice rugpjūčio mėnesį. Po šio nužudymo Chemnicą sukrėtė banga smurtinių kraštutinių dešiniųjų ir imigracijos politika nepatenkintų gyventojų protestų. Dėl nužudymo buvo sulaikytas juo įtariamas 23 metų siras. Bylą tiriantys pareigūnai ieško dar vieno įtariamojo irakiečio. Per protestus buvo surengta viena antisemitinė ataka: kaukėti užpuolikai apmėtė akmenimis vieną žydų restoraną ir sužeidė jo savininką. Per ataką užpuolikai rėkė: „Žydų kiaule, nešdinkis iš Vokietijos.“ Vokietijos teisingumo ministrė Katarina Barley septynių įtariamųjų suėmimą vadina dar vienu kraštutinių dešiniųjų keliamos grėsmės įrodymu po to, kai anksčiau šiais metais buvo nuteisti grupių „Freital“ ir Nacionalsocialistinis pogrindis nariai. „Jeigu šie įtarimai bus pagrįsti, tyrėjams bus pavykę suduoti reikšmingą smūgį kraštutinių dešiniųjų teroristams“, – sakė ji interviu laikraščių ir žurnalų leidybos grupei „Funke“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.