Frankfurto prokuratūros atstovas Sinanas Akdoganas (Sinanas Akdohanas) sakė, kad vokietis paauglys rugsėjo 1-ąją buvo areštuotas Heseno žemės policijos. Teismas skyrė jam kardomajį areštą įtariant, kad jaunuolis ruošėsi įvykdyti didelį smurto išpuolį. Jungtinių Valstijų perduota informaciją, kuria remiantis buvo suimtas šis vaikinas, rodo, kad įtariamasis planavo atakuoti vieną Frankfurto gėjų naktinį klubą ir katalikų bažnyčią, sakė vienas su žvalgybos informacija susipažinęs pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo vardo. S. Akdoganas nekomentavo, ar tikrai buvo numatyti šie taikiniai, taip pat nieko neatskleidė apie teisėsaugos turimos informacijos pirminį šaltinį, nes ši byla tebetiriama. Vis dėlto jis sakė, kad Heseno policija rėmėsi informacija, gauta iš Vokietijos kontržvalgybos agentūros. Pasak S. Akdogano, įtariamasis turėjo instrukcijų, kaip pasigaminti sprogmenų – TATP (acetono peroksido arba tricikloacetono peroksido) – ir mėgino internetu įsigyti reikalingų cheminių medžiagų. Kol kas neaišku, kiek pažengę buvo jo pasiruošimai, bet S. Akdoganas sakė, kad paauglio namuose Florštato miestelyje į šiaurės rytus nuo Frankfurto rastas nedidelis kiekis cheminių medžiagų. Įtariamojo vardas nebuvo atskleistas dėl privatumo priežasčių. Prokuratūros atstovas sakė negalįs pateikti daugiau informacijos apie planuotą ataką, nes ši byla tebetiriama. Vokietija anksčiau yra sėkmingai pasinaudojusi amerikiečių žvalgybos informacija, kad sužlugdytų atakų sąmokslus. Bene žinomiausias toks atvejis įvyko 2007 metais, kai buvo užkirstas kelias įvykdyti sprogdinimą JAV oro pajėgų bazėje, įsikūrusioje Vokietijos pietiniame Ramšteino mieste. Tąsyk gavus pranešimą iš JAV vokiečių pareigūnai pradėjo sekti keturis radikalios grupės „Islamo sąjunga“ narius ir slapta pakeitė jų gautą koncentruotą vandenilio peroksidą, reikalingą sprogmenims gaminti, tokia pačia, tik daug labiau praskiesta medžiaga, kurios nebuvo įmanoma panaudoti ekstremistų tikslams. Tai suteikė tarnyboms laiko bylos medžiagai surinkti. Galiausiai šie keturi vyrai buvo suimti ir nuteisti už terorizmą.

