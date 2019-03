„Kovo 31-ąją leidžiantis (sudužus) privačiam lėktuvui „Epic LT“ Egelsbacho oro uoste (šalia Frankfurto) žuvo „S7 Airlines“ akcininkė – 55 metų Natalija Valerjevna Filiova. Tragedijos aplinkybės kol kas neaiškios“, – sakoma bendrovės pranešime. „S7 Airlines“, besiskelbianti esanti didžiausia privačia oro vežėja Rusijoje, pridūrė, kad katastrofos tyrimą " nustatyta tvarka atliks tarptautinės komisija, dalyvaujant Rusijos aviacijos tarnyboms“. Preliminariais duomenimis, lėktuve buvo vienas pilotas ir du Rusijos piliečiai. Policija pranešė, kad apie 15 val. 30 min. vietos (16 val. 30 min. Lietuvos) laiku į žemę įsirėžęs lėktuvas sudegė ir kad visi jame buvę žmonės žuvo. „Kaip rodo šiuo metu turimi tyrimo duomenys, lėktuvas skrido iš Prancūzijos į Egelsbachą. Manoma, kad šiame šešiaviečiame lėktuve be piloto buvo dar žmonės. Kaip rodo pirminiai duomenys, jie yra Rusijos piliečiai. Galutinis kūnų atpažinimas bus atliktas ateinančią savaitę“, – sakoma policijos pranešime. „Prie lėktuvo „Epic“ vairalazdės buvo pilotas Andrejus Dikunas. Keleiviai buvo Natalija Filiova ir Valerijus Karačiovas, jos tėvas“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas informuotas šaltinis. Žurnalo „Forbes“ 2018 metų duomenimis N. Filiova, „S7 Airlines“ vieno iš įkūrėjų ir savininkų Vladislavo Filiovo žmona, yra ketvirtoji turtingiausia moteris Rusijoje. Jos kapitalas vertinamas 600 mln. JAV dolerių. Anksčiau vienas informuotas šaltinis sakė „Interfax“, kad Frankfurte sudužo S7 valdomos bendrovės „Globus“, kurios lėktuvais paprastai skraidinami šios verslo grupės vadovybės nariai, orlaivis. Tragediją papildė dar vienas incidentas: vienam policijos patruliui, važiavusiam į lėktuvo sudužimo vietą, pakliuvus į avariją žuvo du žmonės, nurodė Darmštato miesto policijos atstovas Berndas Hochstaedteris. „Į sudužimo vietą važiavo daug policijos patrulių, o vienas jų pakeliui pateko į avariją – ... policijos automobilis kaktomuša susidūrė su kita mašina. Žuvo du žmonės, trys policijos pareigūnai buvo sužeisti“, – nurodė atstovas.

