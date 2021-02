Vokietijoje skiriamas specialusis įgaliotinis vakcinacijos nuo koronaviruso klausimams

Šis sprendimas susijęs su tuo, kad pastarosiomis savaitėmis, kaip rašo „Spiegel“, vakcinų gamyba ne kartą buvo pristabdyta, dėl to vėluojama tiekti preparatus. Naująjį postą užims Christophas Kruppas, Federalinės nekilnojamojo turto agentūros valdybos atstovas spaudai.

Jis pirmiausia turės palaikyti kontaktus su vakcinų gamintojais ir padėti jiems didinti gamybinius pajėgumus. Be to, leidinio žiniomis, specialusis įgaliotinis turės užtikrinti, kad kompanijos gautų pakankamai žaliavų vakcinoms gaminti ir kad preparatai būtų tiekiami be sutrikimų.

Kaip pažymi „Spiegel“, naujos pareigybės steigimo idėja priklauso VFR vicekancleriui, finansų ministrui Olafui Scholzui. Vokietijos vyriausybė tikisi, kad ši naujovė padės pašalinti preparatų gamybos trukdžius ir paspartinti gyventojų vakcinacijos nuo koronaviruso kampaniją. Ch. Kruppas turėtų pradėti darbą jau kovo 1 d. Jis bus pavaldus VFR ekonomikos ir energetikos ministrui Peteriui Altmaieriui.

Vakcinacija nuo koronaviruso Vokietijoje prasidėjo gruodžio pabaigoje. Iki šiol pasiskiepijo daugiau kaip 3,5 proc. gyventojų. Šiuo metu šalyje daugiausia naudojama konsorciumo „BioNTech – Pfizer“ sukurta vakcina, taip pat kompanijų „Moderna“ ir „AstraZeneca“ preparatai. Trečiadienį VFR sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas pabrėžė, kad vakcinacija nuo Covid-19 šalyje yra savanoriška.