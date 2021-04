Vokietijoje – siūlymai griežtinti karantiną: planuose ir komendanto valanda

Griežtas dviejų-trijų savaičių uždarymas būtinas norint sukontroliuoti viruso išplitimo laipsnį Vokietijoje, antradienį pareiškė Arminas Laschetas, Vokietijos konservatyvios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) pirmininkas. Po vadinamojo pereinamojo karantino ribojimai galėtų būti atsargiai atšaukiami, nes spartėjanti vakcinacija ir aktyvesnis testavimas leidžia atsiverti daugiau bendrovių, sakė jis visuomeniniam transliuotojui ZDF.

„Viruso išplitimo laipsnis vis dar pernelyg aukštas,– sakė A. Laschetas, kuris taip pat yra Šiaurės Reino–Vestfalijos žemės premjeras ir kuris, kaip konservatorių kandidatas, tikisi pakeisti kanclerio poste Angelą Merkel. – Mano pasiūlymas – dar kartą sutelkti dideles pastangas.“

Sumažinus infekcijų skaičių žemiau šimto šimtui tūkstančių žmonių lygio per septynias dienas, galima būtų svarstyti apie ilgalaikį švelninimą, kurio „mes visi taip laukiame“, sakė A. Lanchettas, anksčiau rėmęs laisvesnę politiką dėl pandemijos.

Artėjant rugsėjį numatytiems nacionaliniams rinkimams, Vokietijos politikai nelabai buvo linkę įvesti naujus ribojimus ir stengėsi suformuluoti aiškų planą. Tačiau užsikrėtimų mastui viršijant šimto infekcijų rodiklį daugiau nei dvi savaites ir vėl prisipildant intensyvios priežiūros skyriams, didėja spaudimas imtis priemonių.

Nors kai kurie municipalitetai eksperimentuoja leisdami verslui atsiverti, kiti griežtina politikas. Hamburge nuo Velykų savaitgalio galioja komendanto valanda – nuo 21.00 val. vakaro iki 5.00 val. ryto. Berlyne žmonės gali palikti savo namus tik vakarais – ir tik vieni ar dar su vienu asmeniu.

Angela Merkel atsiprašė dėl sumaišties, kilusios, kai ji buvo priversta atšaukti pasiūlymus paskelbti griežtą karantiną per Velykas. Iki nacionalnių rinkimų likus mažiau nei šešiems mėnesiams, visuomenė atvirai demonstruoja nepasitenkinimą vyriausybės pastangomis suvaldyti krizę, ir didžiąja dalimi dėl to krito konservatorių CDU/CSU bloko reitingai, o jo atotrūkis nuo antrą vietą užimančios Žaliųjų partijos tolydžio mažėja.

Viruso išplitimo laipsnis vasario viduryje vėl ėmė kilti. Antradienį rodiklis nukrito nuo praėjusią savaitę pasiekto 135 lygio iki 123, bet Roberto Kocho visuomenės sveikatos institutas (RKI) perspėjo, kad per Velykų atostogas testavimo apimtys ir pranešimų apie atvejus mastas greičiausiai sulėtėjo.

A.Lanchetas pirmadienį pasiūlė susitikti Angelai Merkel ir žemių vadovams šią savaitę, o ne kitą pirmadienį, aptarti ekonomikos uždarymo planų. Pasak vyriausybės atstovo spaudai, to neketinama daryti, ir tik saujelė A. Lascheto kolegų- žemių premjerų, regis, yra pasirengę palaikyti idėją surengti pirmalaikes derybas dėl pandemijos politikos, kurią vykdyti Vokietijos federalinėje sistemoje didžiąja dalimi įgalioti vietos pareigūnai.

Michaelis Muelleris, Berlyno meras socialdemokratas ir dabartinis regionų lyderių konferencijos vadovas, atmetė idėją paankstinti susitikimą, pirmadienio vakare pareikšdamas, kad A. Lascheto pasiūlymuose trūksta išsamesnės informacijos.

Heseno žemės ministras pirmininkas ir dar vienas A. Merkel CDU partijos narys Volkeris Bouffieris žiniasklaidos grupei RND užsiminė, kad norėtų surengti derybas anksčiau nei balandžio 12-ąją, bet jos turėtų įvykti fizinėje, o ne virtualioje erdvėje.

A.Lascheto raginimai įvesti griežtesnius ribojimus – įskaitant naktinę komendanto valandą ir platesnio masto darbą per nuotolį, – iš esmės galbūt yra ir teisingi, interviu ARD televizijai pirmadienio vakare kalbėjo Vokietijos ekonominių tyrimų institutas „Ifo“ prezidentas Clemensas Fuestas. Tačiau C. Fuestas atkreipė dėmesį į tai, kad praėjo tik dvi savaitės po to, kai žemių lyderiams nepavyko susitarti dėl karantino prieš Velykas, nepaisant ekspertų perspėjimų dėl kylančio infekcijų masto.