Įtariama, kad 94-erių vyras, kurio tapatybė neatskleidžiama dėl Vokietijos privatumo įstatymų, dirbo šios stovyklos sargybiniu nuo 1942-ųjų birželio iki 1944-ųjų rugsėjo pradžios. Kaip penktadienį sakė Dortmundo prokuroras Andreas Brendelis, nors įtariamasis nesiejamas su konkrečiais stovykloje darytais nusikaltimais, faktas, kad Štuthofe buvo nužudyti per 60 tūkst. žmonių rodo, kad jis prisidėjo bent prie kelių šimtų žmogžudysčių. Pasak A. Brendelio, lapkričio 6-ąją prieš Mansterio teismą stosiantis kaltinamasis teigia, kad dirbo Štuthofo stovykloje nežinodamas, jog joje buvo žudomi žmonės. Nacių Vokietija Štuthofo koncentracijos stovyklą įkūrė iškart 1939-ųjų rugsėjį invazijos į Lenkiją. Stovykloje kalėjo apie 110 tūkst. įvairių tautybių žmonių, tarp jų ir lietuvių, įskaitant rašytoją Balį Sruogą, įamžinusį savo prisiminimus knygoje „Dievų miškas“. Apie 65 tūkst. žmonių buvo nužudyti dujų kamerose, mirė nuo įvairių ligų, bado, sunkaus darbo arba per stovyklos evakuaciją. Maždaug 28 tūkst. Štuthofo kalinių buvo žydai.

