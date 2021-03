Be to, per praėjusią parą mirė 90 anksčiau užsikrėtusių žmonių.

Iš viso nuo pandemijos pradžios šalyje buvo patvirtinta daugiau kaip 2,7 mln. užsikrėtimo atvejų ir mirė daugiau kaip 75,8 tūkst. užsikrėtusiųjų.

Dėl sparčiai augančio sergamumo Vokietijos valdžia trims savaitėms vėl įvedė izoliacijos režimą. Šis žingsnis, ypač sprendimas per Velykas uždaryti visas parduotuves, šalyje išprovokavo pasipiktinimo bangą.

Trečiadienį kanclerė Angela Merkel pripažino, kad sprendimas per Velykas sugriežtinti dėl koronaviruso pandemijos taikomus suvaržymus buvo klaida, ir jį atšaukė. Dabar visuomenės tiesiog prašoma Velykų savaitgalį praleisti namuose.