Vokietijoje per parą nustatyta daugiau kaip 21,8 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Nuo pandemijos pradžios Covid-19 diagnozuotas 2 855 061 VFR gyventojui. Nuo koronaviruso sukeliamos ligos padarinių šalyje per parą mirė 232 pacientai. Bendras mirčių skaičius per visą pandemijos laikotarpį Vokietijoje pasiekė 76 775. Šiuo metu šalyje per savaitę 100 tūkst. gyventojų tenka 134 užsikrėtimo atvejai.

Ketvirtadienį buvo pranešta apie 24 300 naujų atvejų ir 201 infekuotojo mirtį.

Vokietijoje galioja karantinas, bet ne toks griežtas, kaip žiemą. Atidaryti vaikų darželiai ir mokyklos, kirpyklos, grožio salonai, knygynai. Sausį ir vasarį užsikrėtusiųjų skaičiaus prieaugis mažėjo, bet nuo kovo rodikliai vėl ėmė didėti. Ekspertai tai aiškina labiau užkrečiamos atmainos plitimu.

Tikėtasi, kad nuo kovo 22 d. Vokietijoje atnaujins darbą restoranų terasos, kino teatrai ir teatrai, bet šie planai kol kas atidedami. Ribojamosios priemonės pratęstos iki balandžio 18 d., neatmetama, kad jos gali būti sugriežtintos.