Vokietijoje per parą nustatyta daugiau kaip 11 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Tai antradienį pranešė Roberto Kocho institutas.

Nuo koronaviruso sukeliamų komplikacijų per pastarąsias 24 valandas mirė 989 pacientai. Bendras infekcijos aukų skaičius Vokietijoje pasiekė 47 622.

Nuo gruodžio 16 d. šalyje galioja griežtos karantino priemonės. Dirba tik būtiniausiomis prekėmis prekiaujančios parduotuvės, uždaryti grožio salonai, kirpyklos, muziejai, teatrai, moksleiviai mokosi nuotoliniu būdu.

Be to, regionuose, kur padėtis dėl koronaviruso ypač įtempta, uždrausta be svarbios priežasties nutolti nuo namų daugiau kaip 15 kilometrų.

Tokia priežastis gali būti, pavyzdžiui, vizitas pas gydytoją. Šis draudimas galioja apygardose, kur per savaitę 100 tūkst. gyventojų tenka 200 užsikrėtimo atvejų.