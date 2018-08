Pranešime sakoma, kad Chemnico policija pripažino pirmadienio vakaro demonstracijai mobilizavusi per mažai pareigūnų. Demonstracijos metu kilo susirėmimai tarp neonacių ir kairiojo sparno surengto atsakomojo protesto dalyvių. Kraštutinių dešiniųjų protestą išprovokavo 35 metų vokiečio mirtis praėjusį sekmadienį, po konflikto su keliais kitais vyrais. Du vyrai buvo sužeisti. 22 metų siras ir 21 metų irakietis buvo areštuoti dėl įtarimų netyčiniu nužudymu. Filmuota medžiaga rodo, kad kraštutinių dešiniųjų protestuotojai pirmadienį vakare bandė prasiveržti pro policijos linijas, demonstravo nacių pasveikinimą ir skandavo „Čia žygiuoja nacionalinis pasipriešinimas!“

