Vokietijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo du milijonus

Roberto Kocho instituto (RKI) duomenimis, daugiausiai gyventojų turinčioje Europos šalyje per pastarąją parą nustatyti 22 368 nauji COVID-19 atvejai, o bendras jų skaičius nuo pandemijos pradžios išaugo iki 2 000 958.

Be to, per parą mirus dar 1 113 koronavirusu užsikrėtusių žmonių pandemijos aukų skaičius Vokietijoje padidėjo iki 44 994.