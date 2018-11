Pirmadienį paskelbtame pareiškime ministerija patvirtino pranešimus, kad Th. Haldenwangas pakeis darbą baigiantį žvalgybos vadovą Hansą-Georgą Maasseną. Centro kairės socialdemokratai, priklausantys kanclerės Angelos Merkel koalicijai, rugsėjo mėnesį pareikalavo pašalinti H.-G. Maasseną iš žvalgybos agentūros BfV. Toks reikalavimas buvo pateiktas H.-G. Maassenui, kaip atrodo, nepakankamai rimtai įvertinus kraštutinių dešiniųjų smurtą prieš migrantus šalies rytuose esančiame Chemnico mieste. Th. Haldenwangas Vidaus reikalų ministerijoje dirbo nuo 1991-ųjų, o 2009-aisiais perėjo į BfV. Dar po ketverių metų jis tapo H.-G. Maasseno pavaduotoju. Prieš paskelbiant naujienas apie BfV vadovo pasikeitimą buvo pasirodę pranešimų, kad Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis (Horstas Zėhoferis), kuris dažnai konfliktuodavo su A. Merkel dėl jos imigracijos politikos ir kitų klausimų, planuoja palikti savo postą. H. Seehoferis rėmė H.-G. Maasseną ir konfliktavo su kanclere bei kitais ministrų kabineto nariais. Vis dėlto jis pareiškė, kad iš ministro pareigų nesitrauks. Jis sakė žurnalistams: „Esu federalinis ministras ir lieku dirbti šiame poste.“ Tačiau H. Seehoferis paskelbė atsistatydinsiantis iš Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) – A. Merkel krikščionių demokratų seserinės partijos Bavarijoje – lyderio posto. Jis sakė, kad išsamesnių detalių paskelbs šią savaitę. H. Seehoferis CSU vadovu buvo perrinktas pernai gruodį, bet dėl jo lyderystės iškilo abejonių dėl prasto partijos pasirodymo rugsėjį vykusiuose Bavarijos žemės rinkimuose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.