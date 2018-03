Vokietijos naujienų agentūra DPA ketvirtadienį citavo pareigūnus, kurie teigė, jog buvęs SS seržantas paprašė Žemutinės Saksonijos žemės teisingumo ministro suteikti jam malonę ir panaikinti jo laisvės atėmimo bausmę. Vokietijos tarnybos sausį atmetė O. Groeningo apeliaciją. 96-erių O. Groeningas 2015 metais Luneburge buvo teismo pripažintas kaltu dėl pagalbos nužudant apie 300 tūkst. žydų, jam skirta ketveri metai laisvės atėmimo. Tačiau jis nebuvo pasiųstas atlikti bausmės, kol vyko apeliacinis procesas. Jo advokatas tvirtina, kad nuteistojo sveikata yra pernelyg silpna, kad jis atliktų kalėjimo bausmę. Vokietijos aukščiausia teismo institucija pernai gruodį atmetė jo paskutinę įmanomą apeliaciją.

