Tame pačiame automobilyje buvęs moters sūnus buvo sužeistas. Per incidentą, kuris įvyko šalia šalies centrinėje dalyje esančio Hepenheimo miesto, buvo sunkiai sužeistas ir nuo policijos mėginęs pabėgti automobilio vairuotojas, pirmadienį pranešė naujienų agentūra DPA. Jaunuolio pavardė neskelbiama. Pasak pareigūnų, vairuotojo pažymėjimo neturėjęs paauglys nepakluso pareigūnų prašymui sustoti, staiga metėsi į šoną ir rėžėsi į ten stovėjusį automobilį. Žuvusios 39 metų moters vyras eismo nelaimės metu buvo išėjęs į tualetą. Poros 10-metis sūnus pirmadienį buvo paleistas iš ligoninės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.