42 metų Beate Zschaepe yra viena atsakovų byloje dėl dešimties žmogžudysčių, kurias nuo 2000 iki 2007 metų įvykdė kiti du „Nacionalsocialistų pogrindžiu“ (NSU) pasivadinusios grupelės nariai - Uwe Mundlosas ir Uwe Boehnhardtas. B.Zschaepe daug metų slapstėsi su U. Mundlosu ir U. Boehnhardtu, kurie nušovė aštuonis turkų kilmės vyrus, graikų migrantą ir vokiečių policininkę, o 2011 metais žuvo per įtariamą nužudymą ir savižudybę. Po abiejų vyrų žūties Vokietija buvo šokiruota paaiškėjus, kad minėtas žmogžudystes, dėl kurių policija ir žiniasklaida ilgai kaltino migrantų nusikaltėlių gaujas ir vadindavo tuos nusikaltimus „kebabų žmogžudystėmis“, iš tikrųjų įvykdė kraštutinių dešiniųjų kuopelė, iš ksenofobinių paskatų. Susiję straipsniai: Vokietijos vicekancleris radikalams parodė vidurinį pirštą Vokietijos neonaciai galėjo planuoti kanclerio nužudymą Prokuroras Herbertas Diemeris Miuncheno teismui sakė, kad B. Zschaepe pasaulėžiūra buvo tokia pati „fanatiška“ kaip kitų kuopelės narių ir kad jų tikslas buvo atsitiktinai pasirenkant aukas sėti baimę ir siaubą tarp imigrantų. Prokurorai teigia, kad B.Zschaepe buvo NSU narė ir padėjo vykdyti nusikaltimus, tarp kurių taip pat yra dvi atakos panaudojant bombas ir 15 bankų apiplėšimų. Ji kaltinama tuo, kad padėjo slėpti U. Mundloso ir U. Boehnhardto pėdsakus, tvarkė finansus ir teikė jiems saugų prieglobstį jų bendruose namuose.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.