Transliuotojas MDR citavo teisėsaugos tarnybų informaciją, kad avarija įvyko anksti ryte Vėgelėbeno miestelyje Saksonijos-Anhalto žemėje. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad autobusu į mokyklą važiavo apie 30 vaikų. Nukentėjusieji buvo išvežti į ligonines Kvedlinburge ir Halbertštate.

