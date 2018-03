Centro kairiosios Socialdemokratų partijos (SPD) vadovybė vasarį po ilgos derybų kovos sutarė su A. Merkel konservatyviuoju bloku dėl naujos vyriausybės. Tačiau SPD viduje yra gana susiskaldžiusi, vertinant pasibaisėtinus rugsėjo rinkimų rezultatus; tad galutinį žodį dėl koalicijos tars 460 tūkstančių SPD narių. Jeigu jau 153 metus gyvuojančios darbo partijos eiliniai pritars vadovybės sprendimui, A. Merkel iki kovo vidurio galės suformuoti savo ketvirtąją vyriausybę. Priešingu atveju didžiausios Europoje ekonomikos lauks nauji rinkimai, kurie gali reikšti A. Merkel 12 metų vadovavimo šaliai pabaigą.

