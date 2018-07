Užpuolikas, kuris, kaip manoma, buvo ginkluotas peiliu, buvo sutramdytas ir suimtas, informavo pareigūnai. Šis išpuolis buvo įvykdytas penktadienio popietę žmonių pilname miesto autobuse Liubeko mieste, Baltijos pajūryje, į šiaurės rytus nuo Hamburgo. Policijos atstovas Duerkas Duerbrookas sakė, kad išpuolis įvyko Liubeko rajone Kiuknice. Prokuratūros atstovė Ulla Hingst televizijai „N-TV“ sakė, kad autobuso vairuotojas sustabdė transporto priemonę ir išleido keleivius. Iš pažiūros užpuolikas buvo ginkluotas peiliu, tačiau ši informacija dar tikslinama, sakė atstovė. „Tikslus sužeistųjų skaičius vis dar neaiškus – vienas asmuo sunkiai sužeistas, bet, laimei, niekas nežuvo“, – pridūrė ji. Ekspertai taip pat tikrina autobuse paliktą kuprinę. Neaišku, ar ji priklausė įtariamajam, tačiau gauta pranešimų, kad iš kuprinės virto dūmai, sakė U. Hingst. Prokuratūros atstovė taip pat nurodė, kad įtariamasis yra apklausiamas policijos, jo tapatybė dar nepatvirtinta. „Šio išpuolio aplinkybės visiškai neaiškios, – sakė ji. – Tikriname visas įmanomas versijas. Dabar negalime nieko atmesti.“ U. Hingst nurodė, kad įtariamasis yra 34 metų Vokietijos pilietis, bet jis galėjo būti gimęs kitur. „Luebecker Nachrichten“ anksčiau nurodė, kad užpuolikas yra apie 35 metų iranietis. Vokietijos naujienų agentūros DPA ankstesniame pranešime sakoma, kad trys žmonės patyrė „vidutinio sunkumo“ sužeidimų, o dar penkti buvo sužeisti nesunkiai. „Keleiviai šokinėjo iš autobuso ir klykė. Buvo baisu. Vėliau buvo išnešti sužeistieji. Užpuolikas turėjo virtuvinį peilį“, – pranešė vietos laikraštis „Luebecker Nachrichten“, cituodamas šalia įvykio vietos gyvenantį Lotharą H. Vokietija kelerius pastaruosius metus gyvena padidintos saugumo parengties sąlygomis dėl islamo ekstremistų įvykdytų kelių pražūtingų išpuolių.











