Vokietijoje į minią rėžėsi automobilis, sužeisti dešimtys žmonių

„Yra dešimtys sužeistųjų, įskaitant kelis sunkiai sužalotus“, – naujienų agentūrą AFP informavo Volksmarseno policijos atstovė.

Naujienų agentūrai DPA ji sakė, kad tarp sužeistųjų yra vaikų. Automobilį vairavęs asmuo sulaikytas.

Pranešama, kad į paradą stebėti susirinkusius žmones prie vienos parduotuvės rėžėsi automobilis. Vietos transliuotojas „Hessenschau“ pranešė, kad sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų – ir vaikų. Kitas vietos leidinys sužeistųjų priskaičiavo mažiausiai 15.

Vokietijos policija: vairuotojas tyčia nukreipė automobilį į žmones, bet tai ne teroro aktas

Pirmadienį Vokietijos Folkmarzeno mieste per karnavalą vairuotojas tyčia nukreipė automobilį į minią, bet tai nebuvo teroro aktas. Tai žurnalistams pareiškė policijos atstovas.

„Mes nelaikome šio incidento teroro aktu“, - cituoja pareigūną naujienų agentūra DPA. Kartu jis pabrėžė, kad, iš visko sprendžiant, tai buvo „tyčinė veika“.

Anksčiau laikraštis „Bild“ pranešė, kad per incidentą karnavalo metu nukentėjo daugiau kaip 30 žmonių, tarp kurių yra vaikų. Preliminariais duomenimis, žuvusiųjų nėra.

Pasak mačiusiųjų, sidabrinės spalvos mersedeso vairuotojas apvažiavo atitvarus, sąmoningai nukreipė automobilį į žmones ir paspaudė akceleratorių. Mašina minioje nuvažiavo kelias dešimtis metrų, kol sustojo.

Policija sulaikė įtariamąjį. Dabar jis apklausiamas. Pasak portalo „Focus Online“, tai – 29 metų amžiaus vietos gyventojas, Vokietijos pilietis.

Vasario karnavalai Vokietijoje paprastai sutraukia šimtus tūkstančių žmonių.

image of the incident in Volkmarsen pic.twitter.com/GvtqiIMJXw