Vokietijoje į minią rėžėsi automobilis, sužeista mažiausiai 10 žmonių

Dw.com skelbia, kad sužeisti keli žmonės.

Pranešama, kad į paradą stebėti susirinkusius žmones prie vienos parduotuvės rėžėsi automobilis. Vietos transliuotojas „Hessenschau“ pranešė, kad sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų – ir vaikų. Kitas vietos leidinys sužeistųjų priskaičiavo mažiausiai 15.

Policija paskelbė, kad vairuotojas sulaikytas.

Kol kas neaišku, ar vairuotojas tyčia rėžėsi į minią, ar tai buvo nelaimingas atsitikimas.

Į įvykio vietą atvyko kelios dešimtys greitosios pagalbos automobilių, atskrido gelbėtojų sraigtasparnis.

image of the incident in Volkmarsen pic.twitter.com/GvtqiIMJXw