Kaip pranešė laikraštis „Soester Anzeiger“, saldi ir lipni masė išsiliejo iš Vestonene esančio šokolado fabriko „DreiMeister“ dėl saugojimo cisternos „nedidelio techninio gedimo“. Ant šalto asfalto patekęs pieninis šokoladas tuoj pat sukietėjo. Maždaug 25 ugniagesiams teko kastuvais valyti gatvę ir karštu vandeniu bei deglais šalinti šokoladą iš įtrūkių ir duobių. Bendrovės vadovas Markusas Luckey pranešė „Soester Anzeiger“, kad gamykla nuo trečiadienio veiks įprastai. Pasak jo, jeigu šokoladas būtų išsiliejęs arčiau Kalėdų, „tai būtų katastrofa“ jo įmonei. Vokietijoje dėl gedimo fabrike į gatvę išsiliejo tona šokolado Reuters / Scanpix

