Vokietijoje bus svarstoma pratęsti suvaržymus dėl pandemijos

Apribojimai būtų pratęsti iki dar nenustatytos balandžio dienos, nes šiuo metu yra didelis užsikrėtimų skaičius, kurį „spartina COVID-19 variantai“.

Kol kas dabartiniai ribojimai galioja iki kovo pabaigos.

Vėl sparčiai augant sergamumui, sveikatos priežiūros institucijos perspėja nešvelninti jokių apribojimų.

Roberto Kocho instituto (RKI) duomenimis, pastarųjų septynių dienų sergamumas sekmadienį siekia 103,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

100 atvejų 100 tūkst. gyventojų ribos peržengimas iš esmės reiškia, kad turi būti įvesta naujų suvaržymų.

Sekmadienį RKI taip pat informavo, kad per praėjusią parą patvirtinus 13 733 naujus COVID-19 atvejus, bendras jų skaičius išaugo iki 2 659 516. Be to, mirė dar 99 anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės, o iš viso virusas Vokietijoje pareikalavo 74 664 gyvybių.

Minėtame dokumente sakoma, kad pastatų viduje „reikia vengti kontaktų, jei įmanoma, dėl padidėjusios užsikrėtimo rizikos“.

Nors daugelis verslo įmonių darbuotojų gali dirbti iš namų, tiems, kurie turi patekti į savo darbo vietą, „turėtų būti privaloma atlikti bent du greituosius (COVID-19) testus per savaitę“, sakoma minimame dokumente.

Planas taip pat numato galimybę regionams „atverti atskiras erdves visuomenei“, tačiau tam būtų būtini neigiami žmonių COVID-19 testai ir kontaktų atsekimas.

Kelionės į užsienį turėtų būti apribotos iki griežčiausio minimumo ir derinamos su karantino reikalavimais bei neigiamu testu prieš grįžtant į Vokietiją.

Trečiadienį A. Merkel administracija paragino vokiečius būti atsakingus pandemijos metu ir per Velykų atostogas nevykti į populiarią Ispanijos salą Maljorką, nors oro linijos pasiūlė šimtus skrydžių, kad patenkintų augančią paklausą.