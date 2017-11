Pasak jos, 29-erių vairuotojas, matyt girtas, mėgino iš įvykio vietos pabėgti, bet netoli nuvažiavęs jo automobilis atsirėmė į sieną. Klubo tvarkdariai tą vyrą sulaikė ir perdavė netrukus atvykusiai policijai. Jis apklausiamas Kukshafeno policijoje. Pareigūnai aiškinasi, ar jis tyčia įvažiavęs į pėsčiuosius. Jo automobilis, baltas „Citroen“, sulaikytas, kol vyksta tyrimas. Kai kurie šaltiniai nurodo, kad sužeistųjų sunkesnės būklės yra keturi pėstieji, o lengviau sužeisti – du.

