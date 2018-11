Vokietijoje 30 žmonių teisiami dėl įtariamo smurtavimo prieš migrantus

Teismas vyksta rajono teisme Zygeno mieste, o tarp atsakovų yra 100 km į rytus nuo Bonos esančio Burbacho centro apsaugininkų ir darbuotojų. Vokietijos naujienų agentūra DPA pranešė, kad jie yra kaltinami dėl 50 neteisėto sulaikymo, sunkaus kūno sužalojimo ir vogimo atvejų. Šie atvejai į viešumą iškilo, kai žiniasklaidai buvo nutekintas vaizdo įrašas su smurtavimo scenomis, sukėlęs pasipiktinimą šalyje.

