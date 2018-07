Roma nuo šeštadienio prašė ES šalių priimti dalį šių migrantų, dreifuojančių šalia Italijos krantų. Vokietijos vyriausybės atstovė spaudai sakė, kad „Vokietija ir Italija sutarė, kad derantis dėl intensyvesnio dvišalio bendradarbiavimo prieglobsčio politikos klausimu Vokietija yra pasirengusi priimti 50 žmonių“. Italijos ministras pirmininkas Giuseppe Conte sekmadienį patvirtino apie tokį susitarimą. Jis pareiškė, kad jau yra sutarta dėl 150 iš 450 migrantų perkėlimo į kitas ES šalis, o likusieji taip pat bus sąžiningai paskirstyti valstybėms narėms. Susiję straipsniai: Italijos prašymas priimti migrantus yra „kelias į pragarą“, sako čekų premjeras Vokietijoje dėl vietų kapinėse bus surengta loterija Prancūzija ir Malta taip pat sutiko priimti migrantus iš „Frontex“ laivų. „Tai yra solidarumas ir atsakomybė, kurios visada prašėme iš Europos, ir dabar, kai pasiekėme rezultatų pastarojoje Europos Vadovų Taryboje, tai tampa realybe“, – sakė G. Conte. „Toliau eikime šiuo keliu būdami tvirti ir gerbdami žmogaus teises“, – pridūrė jis. G. Conte palaiko kontaktą su likusių ES šalių lyderiais, vis primindamas jiems, kad birželio pabaigoje vykusiame ES šalių ir vyriausybių vadovų susitikime buvo sutarta dalintis migrantų našta. Birželį darbą pradėjusi nauja Italijos vyriausybė nori užblokuoti bet kokius migrantų atvykimus į šalį valtimis ir yra neleidusi keliems nevyriausybinių organizacijų laivams švartuotis šalies uostuose.

