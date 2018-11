„Mūsų ministerija tai atidžiai nagrinėja“, – sakė ministras žiniasklaidos grupei „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). Prieglobstį Vokietijoje rado dešimtys tūkstančių sirų. Didžiausia jų banga šalį užplūdo 2015 metais. Vokietijoje galioja draudimas sugrąžinti pabėgėlius į Siriją, nes ten vyksta karas, bet šių metų pabaigoje šio draudimo galiojimas baigiasi. Tada Vokietija turės apsispręsti dėl jo galiojimo pratęsimo. Lemiamą įtaką šiam sprendimui turės Užsienio reikalų ministerijos atliktas padėties Sirijoje vertinimas. Tačiau keletas migrantų Vokietijoje įvykdytų sunkių nusikaltimų neigiamai paveikė visuomenės požiūrį į atvykėlius. Kelių žemių vidaus reikalų ministrai siekia, kad nusikaltimus įvykdę prieglobsčio prašytojai būtų sugrąžinami į jų kilmės šalį. „Kai tik saugumo padėtis leis, pavojingi asmenys ir nusikaltėliai galės būti sugrąžinti į Siriją“, – RND sakė Saksonijos vidaus reikalų ministras Rolandas Woelleris. Idlibas ir dalis jį supančių rajonų yra paskutiniai sukilėlių bastionai Sirijoje, kur pastaraisiais mėnesiais Rusijos remiamoms Sirijos vyriausybės pajėgoms pavyko susigrąžinti didelę dalį teritorijų, prarastų nuo pilietinio karo pradžios 2011 metais. 2016 metais Berlynas su Kabulu pasirašė prieštaringai vertinamą susitarimą dėl prieglobsčio negavusių afganų sugrąžinimo, nors Afganistane nesiliauja smurtas.

