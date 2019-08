Ypač sukrečianti nužudymo detalė: jis vyko vienuolikmetės vokiečio dukros akivaizdoje. Mergaitė, pagauta siaubo, pabėgo. Įvykį matė ir dešimtys praeivių bei gatvės gyventojų. Kažkas iš balkono šią žiaurią vyriškio užkapojimo sceną netgi nufilmavo ir įkėlė į youtube.

Po kruvino išpuolio vyriškis iš nusikaltimo vietos pabėgo dviračiu. Įvykio liudininkų informuotai policijai pavyko jį po kelių valandų sulaikyti. Dabar I. Mohammedas jau prisipažino įvykdęs nusikaltimą.

Štutgarto prokuratūra pabrėžė, kad šio nužudymo motyvai – išskirtinai asmeniški, o ne religiniai ar ideologiniai. Dar prieš keletą savaičių žudikas ir jo auka gyveno viename bute.



Esama neaiškumų dėl žudiko tapatybės. Jis gyvena Vokietijoje nuo 2015 metų ir yra įregistruotas kaip siras. Tačiau 2015 m. į Vokietiją šimtais tūkstančių plūstantys pabėgėliai nebuvo griežtai kontroliuojami, nemaža dalis jų buvo be dokumentų ir tik sakėsi esą sirai.

Kaip rašo leidinys „Bild“, veikiausiai I. Mohammedas yra ne 28 metų siras, o 30 metų Jordanijos palestinietis, bet to klausimo prokuratūra dar nėra galutinai išsiaiškinusi. Be to, I. Mohammedas jau yra kelis kartus teistas dėl vagystės, dėl kūno sužalojimo ir dėl žalos, padarytos turtui, – nurodo „Bild“.