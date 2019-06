„Galiu pakartoti,... kad daugiau nei 70 metų po karo ir daugiau nei 25 metai po sutarties „Du plius keturi“ (dėl Vokietijos susivienijimo) reparacijų klausimas yra teisiškai ir politiškai išspręstas“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Vienas Graikijos parlamento komitetas pernai nusprendė, kad Vokietija skolinga Graikijai mažiausiai 270 mlrd. eurų kompensaciją už Pirmojo pasaulinio karo žalą ir už plėšimą, žiaurius nusikaltimus bei prievartinę paskolą per nacių okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais.

Be to, Graikija apskaičiavo, kad privačios pretenzijos dėl žmonių, per karą tapusių invalidais ar žuvusių, galėtų būti vertos dar 107 mlrd. eurų.

Vokietija ne kartą atsiprašė už karo nusikaltimus, bet įrodinėja, kad teisiškai šis klausimas buvo išspręstas Vakarų Vokietijos reparacijomis 7-ajame dešimtmetyje.

Berlynas sako, kad visos ankstesnės pretenzijos buvo galutinai išspręstos 1990 metų susitarimu „Du plius keturi“, kurį pasirašė buvusios Vakarų ir Rytų Vokietijos, ir buvusios sąjungininkų okupacinės jėgos JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Sovietų Sąjunga.