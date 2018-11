Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Maria Adebahr sakė, jog Berlynas „įsitikinęs, kad Kim Jong-yangas yra geras pasirinkimas“ ir atkreipė dėmesį į „aiškius balsavimo rezultatus“ jo naudai. Kim Jong-yangas kovoje dėl Interpolo vadovo posto įveikė Rusijos saugumo tarnybų veteraną Oleksandrą Prokopčuką. O. Prokopčuko kandidatūrą blokavo Lietuva ir kitos Vakarų šalys, kaltinančios Rusiją sistemingai piktnaudžiaujant Interpolo tarptautinės asmenų paieškos sistema ir naudojantis ja kaip politinio spaudimo įrankiu. Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis sakė, kad Kim Jong-yango prioritetas turėtų būti siekis užtikrinti Interpolo veiklos „stabilumą ir tęstinumą“ po to, kai šios organizacijos vadovo postą netikėtai paliko kinas Mengas Hongwei. H. Seehoferis pridūrė, jog „būtina užkirsti kelią bet kokiems bandymams politizuoti šią organizaciją ir jos veiklą“.

