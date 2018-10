Bambergo regiono aukštesnysis teismas pareiškime nurodė, kad rugsėjo 27 dieną pritarė Vienoje dirbančio iraniečių diplomato, įvardijamo kaip Assadollah Assadi, išdavimui. „Šis ieškomas vyras negali remtis diplomatine neliečiamybe, nes buvo išvykęs kelių dienų atostogų už Austrijos, kurioje dirba, ribų ir keliavo ne tarp jį priėmusios ir išsiuntusios šalių“, – nurodė teismas. Įtariamas planas taikytis į Nacionalinės Irano pasipriešinimo tarybos (NCRI) mitingą Paryžiaus priemiestyje išaiškėjo kelios dienos po birželio 30-ąją įvykusio renginio. Dėl sąmokslo Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje buvo sulaikyti šeši žmonės, bet du vėliau buvo paleisti. Vokiečių prokurorai sako, kad žvalgybos agentu laikomas A. Assadi nurodė vienai porai atakuoti mitingą ir birželio mėnesį per susitikimą Liuksemburge perdavė šiems žmonėms sprogmenų. Amiras S. ir jo žmona Nasimeh N. buvo suimti, kai elitinis policijos būrys sustabdė juos viename gyvenamajame Briuselio rajone; jųdviejų automobilyje „Mercedes“ buvo aptikta apie pusę kilogramo TATP (acetono peroksido arba tricikloacetono peroksido) ir detonatorius. Teheranas įtariamą sąmokslą atmetė kaip „piktą melagingą slaptą operaciją“, kuria siekiama diskredituoti Iraną, tarp jo ir JAV tvyrant didelei diplomatinei įtampai. Sužlugdytos atakos taikinys turėjo būti tūkstančių Irano opozicijos šalininkų susibūrimas Vilpente į šiaurę nuo Paryžiaus, kur taip pat dalyvavo garsūs JAV veikėjai, įskaitant artimus prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkus. Mitinge buvęs Niujorko meras, D. Trumpo advokatas Rudy Giuliani ir buvęs Atstovų Rūmų pirmininkas Newtas Gingrichas ragino pakeisti Irano režimą. Belgijos pareigūnai liepos mėnesį paprašė išduoti A. Assadi ir Paryžiuje sulaikytą Merhadą A., kuris, belgų policijos nuomone, buvo minėtos Briuselyje sulaikytos poros bendrininkas. Amiras S., Nasimeh N. ir Merhadas A. yra iraniečių kilmės Belgijos piliečiai.

