Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Vokietijos federalinės vyriausybės svetainėje paskelbtu sąrašu.

Jame – dvi oro gynybos sistemos „Patriot“, 10 vikšrinių visureigių „Bandvagn 206“, šeši vilkikai HX81, šešios puspriekabės, du sunkvežimiai, penki automobiliai pasieniečiams, 100 kulkosvaidžių MG5, kita ginkluotė.

Be to, Ukrainai perduota per tūkstantį žiūronų, 20 000 apsauginių akinių ir 490 000 pirmosios pagalbos vaistinėlių.

Šią informaciją patvirtino Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas. „+ 2 „Patriot“ iš Vokietijos“, – parašė jis „Telegram“ kanale.

Kaip anksčiau buvo pranešta, Vokietijos bendrovė „Rheinmetall“ Belgijoje nupirko 50 tankų „Leopard 1A5“, kuriuos planuoja suremontuoti ir perduoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.