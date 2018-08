Ji taip pat pranešė, kad penktadienį lankysis prie administracinės sienos Cchinvalio regione. „Turėsiu galimybę patekti prie administacinės sienos, demarkacinės linijos. Tai, kas vyksta, yra neteisinga. Taip pat ir Ukrainoje. Apie tai kalbamės su prezidentu (Vladimiru) Putinu“, – kalbėjo A. Merkel. „Negalima susitaikyti su tokia padėtimi“, – pareiškė Vokietijos vadovė.











