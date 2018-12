„Vokietija nesiūlys jokių naujų sankcijų“, – žurnalistams sakė H. Maasas, lankydamasis Lisabonoje, kur susitiko su savo kolega iš Portugalijos Augusto Santos Silva. Vokietijos diplomatijos vadovas pareiškė „nematąs ES šalių konsensuso dėl naujų sankcijų“. „Šiuo metu būtų neteisinga kalbėti apie naujas sankcijas, nes dabar dedamos pastangos dėl įtampos mažinimo“, – pridūrė ministras.

