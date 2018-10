„Jis buvo perduotas (ir yra) Bulgarijos teritorijoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė Bulgarijos teisingumo ministerijos atstovė. Lėktuvas, skraidinęs 20-metį įtariamąjį Severiną Krasimirovą, nusileido Sofijos oro uoste po 19 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Žiniasklaidos tiesioginėse transliacijose matėsi, kaip teisėsaugos tarnybų automobiliai neilgai trukus išvažiavo iš oro uosto. Spalio 6 dieną 30-metės televizijos laidų vedėjos V. Marinovos kūnas buvo rastas šalia bėgimo takelio prie Dunojaus upės šiauriniame Rusės mieste. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad moteris mirė nuo smūgių į galvą ir uždusimo, taip pat kad ji buvo išžaginta. Šis incidentas sukrėtė Bulgariją ir sulaukė griežto tarptautinio pasmerkimo. Daug apžvalgininkų kėlė prielaidą, kad nužudymas susijęs su V. Marinovos darbu, bet tyrėjai teigia neturintys jokių įrodymų šiai prielaidai pagrįsti. S. Krasimirovas spalio 9-ąją buvo suimtas Vokietijos mieste Štadėje netoli šiaurinio Hamburgo uostamiesčio. Jis sakė vokiečių tyrėjams, kad parke susiginčijo su moterimi ir trenkė jai į veidą, bet neigė prievartavęs, sakoma Sofijos prašymą išduoti įtariamąjį svarsčiusio ekstradicijos Vokietijos regioninio teismo pranešime. Tačiau Bulgarijos generalinis prokuroras Sotiras Cacarovas antradienį sakė televizijai „Nova“, kad S. Krasimirovo kaltės įrodymai „daugiau nei tvirti“. Iš Sofijos S. Krasimirovas bus išvežtas į policijos areštinę Rusėje, esančioje už daugiau kaip 300 km į šiaurės rytus nuo sostinės. Prieš oficialiai pateikiant kaltinimus bus paimti jo pirštų atspaudai ir DNR mėginys, taip pat atlikta psichiatrinė ekspertizė. S. Cacarovas sakė, kad S. Krasimirovas bus apkaltintas išžaginimu ir tyčine žmogžudyste itin žiauriu būdu. Vyrui gresia įkalinimas iki gyvos be teisės būti anksčiau paleistam.

