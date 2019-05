Tvyro nerimas dėl įtampos regione ir niekas nenori, kad kiltų karinė eskalacija, sakė H. Maasas po susitikimo. Vokietijos požiūriu, branduolinis susitarimas su Iranu yra pagrindas tam, kad Teheranas nekurtų atominio ginklo. Todėl europiečiai, anot ministro, laikysis susitarimo.

Po pokalbio, kuris vyko ES užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose, H. Maasas neatsakė į klausimą, kas paskatino M. Pompeo atvykti į Briuselį. Jo vizitas čia nebuvo numatyta. JAV valstybės sekretorius planavo skristi į Maskvą.

H. Maasas tik pareiškė, kad dėl situacijos regione yra gerai, kad M. Pompeo ieško pokalbių su savo europiečiais kolegomis. Kaip konkretų pavyzdį jis paminėjo ir pranešimus apie tariamus sabotažo aktus prieš prekybinius laivus Omano įlankoje.

Įtampos tarp JAV ir Irano priežastis yra Vašingtono mėginimas priversti vyriausybę Teherane keisti politinį kursą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to jau prieš metus pasitraukė iš branduolinio susitarimo su Iranu. Be to, jis atnaujino ekonomines sankcijas šaliai. Europiečiai pasmerkė šį žingsnį, nes sutartimi norima užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinę bombą.