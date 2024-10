Vokietija ir Didžioji Britanija pasirašė „epochinį“ susitarimą

Konkrečiai, be kita ko, susitarta dėl bendradarbiavimo ginkluotės srityje. Vokietijos gynybos ministerija paminėjo „Rheinmetall“ vykdomą tankų gamybą keliose britų gamyklose. Be to, Didžiojoje Britanijoje iškils nauja artilerijos vamzdžių gamykla su „400 papildomų darbo vietų“.