Tai trečiadienį pranešė leidinys „Spiegel“, remdamasis VFR sveikatos apsaugos ministerija.

Kaip rašo „Spiegel“, praėjusią savaitę Vokietijos sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas informavo, kad šalis taip pat atsisakys kitų šalių naudai JAV kompanijos „Johnson & Johnson“ sukurto preparato partijų. Be to, iki atskiro potvarkio visos dar nepatiektos britų ir švedų kompanijos „AstraZeneca“ vakcinos „Vaxzevria“ partijos bus perduotos besivystančioms šalims per tarptautinį COVAX mechanizmą.

Rugpjūčio 9 d. VFR vyriausybės atstovė Ulrikė Demmer pranešė, jog Vokietija paaukojo žadėtas 30 mln. vakcinos nuo koronaviruso dozių besivystančioms šalims. Ji patikslino, kad didžiąją dalį šių dozių VFR perdavė per COVAX mechanizmą. Pasak U. Demmer, omenyje turimas „AstraZeneca“ preparatas, kurio dabar gaus tokios šalys kaip Afganistanas, Sudanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir Etiopija.